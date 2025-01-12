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Продолжается подготовка к встрече Трампа и Путина — советник Майкл Уолтц

17:29, 12 января 2025
Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что телефонный разговор между Трампом и Путиным может произойти в ближайшее время.
Продолжается подготовка к встрече Трампа и Путина — советник Майкл Уолтц
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Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что идет подготовка ко встрече новоизбранного президента США и Путина. Кроме того, в ближайшее время между Трампом и Путиным может состояться телефонный разговор. Об этом он сказал в эфире телеканала ABC News.

По словам Уолтца, Трамп считает, что без диалога с РФ достижение мира невозможно, и планирует работать над этим в ближайшие месяцы.

В то же время мирное соглашение должно включать в себя гарантии безопасности, чтобы не допустить повторения вторжения.

Напомним, Швейцария готова организовать встречу на высшем уровне между Трампом и Путиным, если обе стороны этого пожелают. Такое заявление сделал спикер Министерства иностранных дел Швейцарии Николя Бидо.

Бидо напомнил о Саммите мира, организованном Украиной в Швейцарии, и отметил, что после этого Украина, Россия и США регулярно получали информацию о «готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира».

Он также подчеркнул, что ордер на арест Путина, изданный Международным уголовным судом, не станет помехой для его возможного приезда в Швейцарию.

Ранее Трамп сообщил, что ведется подготовка его встречи с Путиным.

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путин Дональд Трамп

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