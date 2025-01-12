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Украинцам напомнили, что грозит за ложные вызовы экстренных служб

19:01, 12 января 2025
В полиции объяснили, какой штраф за ложный вызов.
Украинцам напомнили, что грозит за ложные вызовы экстренных служб
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Согласно действующему законодательству за ложный вызов полиции, скорой и других специальных служб, предусматривается ответственность в виде штрафа. Об этом напомнили в патрульной полиции Одесской области.

Правоохранители отметили, что ошибочный вызов – нарушение закона с тяжелыми последствиями для общества.

Этот вид правонарушения состоит в том, что лицо заведомо совершает ложный вызов экстренным службам, таким как полиция, спасатели, или скорая медицинская помощь. Это может привести к отвлечению внимания служб от настоящих чрезвычайных ситуаций, требующих немедленного реагирования, где каждая секунда имеет значение. Ошибочный вызов может привести к задержкам в оказании помощи людям, действительно нуждающимся в ней.

В полиции сообщили, что мотивы такого деяния могут быть разными, но последствия для общества и личной ответственности виновных весьма серьезные:

– согласно ст. 183 КУоАП за заведомо ложный вызов специальных служб предусмотрена ответственность в виде штрафа от 850 до 3400 гривен.

– согласно ст. 259 УКУ, за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от двух до восьми лет.

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