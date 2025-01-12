Українцям нагадали, що загрожує за хибні виклики екстрених служб

У поліції пояснили, який штраф за хибний виклик.

Згідно чинного законодавства за хибний виклик поліції, швидкої та інших спеціальних служб передбачається відповідальність у вигляді штрафу. Про це нагадали у патрульній поліції Одеської області.

Правоохронці зазначили, що хибний виклик — порушення закону з тяжкими наслідками для суспільства.

Цей вид правопорушення полягає в тому, що особа завідомо робить неправдивий виклик екстреним службам, таким як поліція, рятувальники, або швидка медична допомога. Це може призвести до відволікання уваги служб від справжніх надзвичайних ситуацій, що потребують негайного реагування, де кожна секунда має значення. Хибний виклик може призвести до затримок у наданні допомоги людям, які дійсно її потребують.

У поліції повідомили, що мотиви такого діяння можуть бути різними, але наслідки для суспільства та особистої відповідальності винних осіб вельми серйозні:

- згідно з ст. 183 КУпАП, за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб, передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 3400 гривень.

- згідно з ст. 259 ККУ, за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від двох до восьми років.

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