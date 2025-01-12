Триває підготовка до зустрічі Трампа та Путіна, — радник Майкл Волц

Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц зазначив, що телефонна розмова між Трампом і Путіним може статись найближчим часом.

Радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що триває підготовка до зустрічі новообраного президента США та Путіна. Крім того, найближчим часом між Трампом і Путіним може відбутися телефонна розмова. Про це Волц сказав в ефірі телеканалу ABC News.

За словами Волца, Трамп вважає, що без діалогу з РФ досягнення миру неможливе, і планує працювати над цим у найближчі місяці.

Водночас мирна угода має включати гарантії безпеки, щоб не допустити повторення вторгнення.

Нагадаємо, Швейцарія готова організувати зустріч на вищому рівні між Трампом та Путіним, якщо обидві сторони цього забажають. Таку заяву зробив речник Міністерства закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо.

Бідо нагадав про Саміт миру, організований Україною у Швейцарії, і зазначив, що після цього Україна, Росія та США регулярно отримували інформацію про «готовність підтримати будь-які дипломатичні зусилля на встановлення миру».

Він також підкреслив, що ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, не стане перешкодою для його можливого приїзду в Швейцарію.

Раніше Трамп повідомив, що наразі ведеться підготовка його зустрічі з Путіним.

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