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Швейцарія готова організувати зустріч Трампа і Путіна для мирних переговорів

10:42, 12 січня 2025
Швейцарія готова стати майданчиком для переговорів між Трампом і Путіним, незважаючи на ордер на арешт Путіна.
Швейцарія готова організувати зустріч Трампа і Путіна для мирних переговорів
Фото: BBC
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Швейцарія готова організувати зустріч на вищому рівні між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, якщо обидві сторони цього забажають. Таку заяву зробив речник Міністерства закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо у коментарі для швейцарської газети Le Temps.

Бідо нагадав про Саміт миру, організований Україною у Швейцарії, і зазначив, що після цього Україна, Росія та США регулярно отримували інформацію про «готовність підтримати будь-які дипломатичні зусилля на встановлення миру».

«Після саміту в Бюргенштоку Україну, Росію та Сполучені Штати регулярно інформували про нашу готовність підтримати будь-які дипломатичні зусилля на встановлення миру», – розповів він.

Він також підкреслив, що ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, не стане перешкодою для його можливого приїзду в Швейцарію. За його словами, уряд Швейцарії може зробити виняток, якщо це буде необхідно для мирних переговорів.

Як зазначає Le Temps, швейцарська влада, однак, не має наміру ініціювати організацію переговорів, але готова це зробити за запитом сторін.

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путін Дональд Трамп Швейцарія

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