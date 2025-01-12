Швейцария готова организовать встречу Трампа и Путина для мирных переговоров

Швейцария готова стать площадкой для переговоров между Трампом и Путиным, несмотря на ордер на арест Путина.

Фото: BBC

Швейцария готова организовать встречу на высшем уровне между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, если обе стороны этого пожелают. Такое заявление сделал представитель Министерства иностранных дел Швейцарии Николя Бидо в комментарии для швейцарской газеты Le Temps.

Бидо напомнил о Саммите мира, организованном Украиной в Швейцарии, и отметил, что после этого Украина, Россия и США регулярно получали информацию о «готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира».

«После саммита в Бюргенштоке Украину, Россию и Соединенные Штаты регулярно информировали о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира», - рассказал он.

Он также подчеркнул, что ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом, не станет препятствием для его возможного приезда в Швейцарию. По его словам, правительство Швейцарии может сделать исключение, если это будет необходимо для мирных переговоров.

Как отмечает Le Temps, швейцарские власти, однако, не намерены инициировать организацию переговоров, но готовы это сделать по запросу сторон.

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