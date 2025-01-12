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Партизаны обнаружили секретную базу России, обеспечивающую Тихоокеанский флот ядерным оружием

14:26, 12 января 2025
Разведка «АТЕШ» раскрыла важные документы о военном объекте в Фокино.
Партизаны обнаружили секретную базу России, обеспечивающую Тихоокеанский флот ядерным оружием
Фото: Атеш
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Агент партизанского движения «АТЕШ» провел разведку в городке Фокино Приморского края, где находится военная часть №36199 Министерства обороны России, входящая в перечень засекреченных объектов. Об этом сообщили в «АТЕШ».

По информации подполья, воинская часть №36199 является частью 12 Главного Управления МО РФ, отвечающей за ядерное обеспечение. Оккупанты пытаются скрыть истинное назначение этого объекта, распространяя легенду о наличии в/ч №73750, однако это является дезинформацией. Согласно документам, все военнослужащие этой части получают надбавку за секретность, что свидетельствует о ее работе в пользу Тихоокеанского флота России.

Город Фокино, как отмечают партизаны, является закрытым административно-территориальным образованием, что подтверждает высокую секретность и стратегическую важность этого объекта. Есть предположение, что на территории в/ч могут храниться баллистические ракеты, а также склад или распределительный пункт, обеспечивающий арсенал для Тихоокеанского флота и его стратегических подразделений.

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россия война ядерное оружие

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