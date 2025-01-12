Monobank при подаче иска о взыскании долга с военного автоматически списал судебный сбор – что решил суд

Военный не смог вовремя погасить кредит на сумму 80 тысяч гривен – банк обратился в суд.

Фото: Телеграф

В 2019 году военный получил кредит от Monobank на сумму 80 тысяч гривен, но не смог выполнить условия договора, из-за чего возникла задолженность в размере 79 945 гривен. В результате Monobank подал иск в суд с требованием взыскать с мужчины проценты по кредиту. Суд принял решение частично удовлетворить иск, говорится в решении Дарницкого районного суда Киева по делу № 753/3547/23.

Военный заявил, что анкета-заявление не определяла сроки для периодических платежей, поэтому срок выполнения обязательств не наступил. Кроме того, он отметил, что банк не учел внесение частичных платежей на сумму 14 500 гривен, при этом с его счета было списано 39 984 гривны. Кроме того, в отзыве отметил, что банк неправомерно списал с его счета судебный сбор в размере 2684 грн, поскольку такой судебный сбор может быть взыскан исключительно по решению суда.

Военный также отметил, что он находится на службе, а следовательно, на него распространяются льготы. Согласно решению суда, мужчина признал задолженность на сумму 28 145 гривен. Суд частично удовлетворил иск, отказав банку в начислении процентов по кредиту, поскольку мужчину призвали в ВСУ 20 сентября 2022 года. Суд признали списание 4 747 гривен процентов неправомерным и определили, что мужчина должен вернуть банку 60 698 гривен.

В решении суда говорится: В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» военнослужащим, призванным на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период, на все время их призыва, а военнослужащим во время действия особого периода, которые принимали или принимают участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, которые находились или находятся без работы.

Итак, учитывая установленные обстоятельства, учитывая то, что ответчик призван в Вооруженные Силы Украины с 20 сентября 2022 года банк не должен начислять ему проценты за пользование кредитом, поскольку на него распространялись льготы, предусмотренные пунктом 15 статьи 14 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Верховного Суда от 18 января 2023 года по делу № 642/548/21.

Истцом в ответе на отзыв не указано никаких возражений относительно изложенного и не опровергнуто наличие льгот у ответчика по указанной норме закона с 20 сентября 2022 года.

Итак, учитывая распространение на ответчика льгот, установленных пунктом 15 статьи 14 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», истцом неправомерно были списаны с его счета проценты за пользование кредитом в общем размере – 4747,58 грн.

Также суд не согласен с доводами истца о правомерности списания со счета ответчика судебного сбора за подачу этого иска в суд в размере 2684 грн, поскольку размер судебного сбора и порядок его распределения между участниками дела, определяется исключительно по решению суда, которое принимается по результатам рассмотрения спора. При этом суд, в соответствии с предписаниями статьи 141 ГПК Украины учитывает размер удовлетворенных исковых требований, а также обстоятельства, которые освобождают определенных лиц от уплаты судебных расходов. Кроме того, истец имеет право на получение от ответчика судебных расходов исключительно после вступления в законную силу судебного решения, которым, в том числе, распределены такие судебные расходы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.