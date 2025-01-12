Monobank при поданні позову про стягнення боргу з військового автоматично списав судовий збір – що вирішив суд

Військовий не зміг вчасно погасити кредит на суму 80 тисяч гривень – банк звернувся до суду.

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У 2019 році військовий отримав кредит від Monobank на суму 80 тисяч гривень, але не зміг виконати умови договору, через що виникла заборгованість у розмірі 79 945 гривень. В результаті Monobank подав позов до суду з вимогою стягнути з чоловіка відсотки за кредитом. Суд ухвалив рішення частково задовольнити позов, йдеться у рішенні Дарницького районного суду Києва у справі № 753/3547/23.

Військовий заявив, що анкета-заява не визначала строки для періодичних платежів, тому термін виконання зобов'язань не настав. Крім того, він зазначив, що банк не врахував внесення часткових платежів на суму 14 500 гривень, при цьому з його рахунку було списано 39 984 гривні. Крім того, у відзиві зазначив, що банк неправомірно списав з його рахунку судовий збір в розмірі 2684 грн, оскільки такий судовий збір може бути стягнутий виключно за рішенням суду.

Військовий також наголосив, що він є на службі, а отже, на нього поширюються пільги. Згідно з рішенням суду, чоловік визнав заборгованість на суму 28 145 гривень. Суд частково задовольнив позов, відмовивши банку в нарахуванні відсотків за кредитом, оскільки чоловіка призвали в ЗСУ 20 вересня 2022 року. Суд визнали списання 4 747 гривень відсотків неправомірним і визначили, що чоловік повинен повернути банку 60 698 гривень.

У рішенні суду йдеться: Відповідно до пункту 15 статті 14 Закону «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на весь час їх призову, а військовослужбовцям під час дії особливого періоду, які брали або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, які перебували або перебувають безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, - штрафні санкції, пеня за невиконання зобовязань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до обєктів житлового фонду (житлового будинку, квартири, майбутнього обєкта нерухомості, обєкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля.

Отже, з огляду на встановлені обставини, зважаючи на те, що відповідач призваний у Збройні Сили України з 20 вересня 2022 року банк не повинен нараховувати йому відсотки за користування кредитом, оскільки на нього поширювалися пільги, передбачені пунктом 15 статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 18 січня 2023 року у справі № 642/548/21.

Позивачем у відповіді на відзив не зазначено жодних заперечень стосовно викладеного та не спростовано наявність пільг у відповідача за вказаною нормою закону з 20 вересня 2022 року.

Отже з огляду на поширення на відповідача пільг, встановлених пунктом 15 статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», позивачем неправомірно було списано з його рахунку проценти за користування кредитом у загальному розмірі – 4747,58 грн.

Також суд не погоджується із доводами позивача щодо правомірності списання з рахунку відповідача судового збору за подання цього позову до суду у розмірі 2684 грн, оскільки розмір судового збору та порядок його розподілу між учасниками справи, визначається виключно за рішенням суду, яке ухвалюється за результатами розгляду спору. При цьому суд, відповідно до приписів статті 141 ЦПК України враховує розмір задоволених позовних вимог, а також обставини, які звільняють певних осіб від сплати судових витрат. Крім того, позивач має право на отримання від відповідача судових витрат виключно після набрання законної сили судовим рішенням, яким, в тому числі, розподілено такі судові витрати.

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