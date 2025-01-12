Партизани виявили секретну базу Росії, що забезпечує Тихоокеанський флот ядерною зброєю

Розвідка «АТЕШ» розкрила важливі документи про військовий об'єкт у Фокіно.

Фото: Атеш

Агент партизанського руху «АТЕШ» провів розвідку у містечку Фокіно Приморського краю, де знаходиться військова частина №36199 Міністерства оборони Росії, що входить до переліку засекречених об'єктів. Про це повідомили в «АТЕШ».

За інформацією підпілля, військова частина №36199 є частиною 12 Головного Управління МО РФ, що відповідає за ядерне забезпечення. Окупанти намагаються приховати справжнє призначення цього об'єкта, поширюючи легенду про наявність в/ч №73750, проте це є дезінформацією. Згідно з документами, всі військовослужбовці цієї частини отримують надбавку за секретність, що свідчить про її роботу на користь Тихоокеанського флоту Росії.

Місто Фокіно, як зазначають партизани, є закритим адміністративно-територіальним утворенням, що підтверджує високу таємність і стратегічну важливість цього об'єкта. Є припущення, що на території в/ч можуть зберігатися балістичні ракети, а також склад або розподільчий пункт, що забезпечує арсенал для Тихоокеанського флоту та його стратегічних підрозділів.

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