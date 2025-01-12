На Одещині медпрацівник шпигував за ЗСУ за обіцянку керівної посади в окупаційній адміністрації

Медпрацівник працював на ворога, інформуючи про місця дислокації ЗСУ.

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На Одещині скерували до суду обвинувальний акт стосовно медпрацівника за фактом державної зради, повідомили в обласній прокуратурі.

Чоловік допомагав спецслужбам РФ у проведенні підривної діяльності проти України. В якості винагороди за свої «послуги» ворожий агент розраховував на керівну посаду в окупаційній адміністрації у випадку захоплення регіону.

Він «здавав» ворогу місця дислокації особового складу підрозділів Сил ТрО ЗСУ, ДПСУ та Морської охорони на території Ізмаїльського району.

Ще одним його завданням було спостереження за динамікою заходів суден у місцевий порт та різновидами вантажів, які вони перевозять.

Ці дані окупанти використовували для підготовки нових та коригування повторних ударів на Подунав'я Одещини.

Правоохоронці затримали агента у серпні 2024 року. Під час обшуку вилучили мобільний телефон з доказами злочинної діяльності.

Наразі обвинувачення перебуває під вартою.

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