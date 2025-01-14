Владимир Зеленский отклонил призывы снизить мобилизационный возраст до 18 лет

Первоочередной задачей остается укомплектование уже существующих подразделений вооружением.

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил призывы США понизить мобилизационный возраст до 18 лет.

По мнению главы государства, первоочередной задачей остается укомплектование существующих подразделений вооружением.

«У нас на фронте более 100 бригад, и они не укомплектованы. Сначала нужно их полностью обеспечить вооружением», — подчеркнул Президент встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Владимир Зеленский подчеркнул, что проблема заключается не в количестве мобилизованных, а в недостаточных темпах и масштабах снабжения оружием от союзников.

«Все запросы есть у наших партнеров. Это самое главное, что человек должен быть защищен, должен иметь необходимое оружие, знание. Мне кажется, этим партнеры должны насыщать украинскую армию, прежде всего», — подчеркнул Глава государства.

Напомним, советник избранного президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что Украина могла бы мобилизовать больше людей, снизив возраст мобилизации.

В то же время, советник по национальной безопасности администрации президента США Байдена Джейк Салливан подчеркнул, что Украина сама должна решать вопрос, нужно ли снижать мобилизационный возраст до 18 лет.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена призвала украинские власти быстро увеличить численность армии, призвав больше людей и изменив свои законы о мобилизации, чтобы разрешить призыв в армию мужчин в возрасте 18 лет. Также там выразили разочарование тем, что Украина не изменила законодательство, чтобы мобилизовать мужчин в возрасте от 18 лет. Владимир Зеленский отверг возможность снижения мобилизационного возраста, заявив: «Слышали сигналы партнеров, но этот разговор нечестный».

Напомним, что ранее Ольга Стефанишина отметила, что снижение мобилизационного возраста в Украине не может быть продиктовано заявлениями чиновников Белого дома или любого другого.

Следует заметить, что представитель Госдепа США Мэтью Миллер указал, что если Украина мобилизует дополнительный человеческий ресурс, то партнеры будут готовы его оснастить и научить. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский указал, что «мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине придется принять трудные решения по дальнейшей мобилизации, поскольку «это критично, потому что даже с деньгами, даже с боеприпасами, на передовой должны быть люди, чтобы справиться с российской агрессией», заявил он.

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