После пятилетнего перерыва в Вене состоится благотворительный Украинский бал для пострадавших от войны

Тема бала – «Помогай, танцуя».

Фото: ukrinform

15 февраля в Вене, после пятилетнего перерыва, состоится благотворительный Украинский бал, целью которого является не только популяризация украинской классической культуры, но и сбор средств для реабилитационного центра в Украине. Мероприятие организует Общество украинской молодежи в Австрии (ТУМА), которое в этом году празднует свое 15-летие, сообщает Укринформ.

По словам Лидии Акришоры, члена правления ТУМА, бал станет важной возможностью привлечь внимание к украинской культуре и ее связям с Австрией, а также поддержать борьбу Украины за демократию и свободу. Все собранные средства пойдут на реабилитационный центр «Возрождение» для пострадавших от российской агрессии.

Нынешний бал будет проходить уже в шестой раз и традиционно будет проходить во дворце Ферстель и кафе Централь, которые являются известными туристическими локациями. Целью мероприятия является сбор средств для помощи пострадавшим в войне, а также популяризация украинского культурного наследия через классическую музыку, язык и интеллектуальную жизнь.

Тема бала останется неизменной: «Помогай, танцуя». Все гости смогут сделать свой вклад в доброе дело, приобретя билет на мероприятие и наслаждаясь вечером классической музыки и танцев.

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