Після п’ятирічної перерви у Відні відбудеться благодійний Український бал для постраждалих від війни

Тема балу – «Допомагай, танцюючи».

Фото: ukrinform

15 лютого у Відні, після п’ятирічної перерви, відбудеться благодійний Український бал, метою якого є не тільки популяризація української класичної культури, а й збір коштів для реабілітаційного центру в Україні. Захід організовує Товариство української молоді в Австрії (ТУМА), яке цього року святкує своє 15-річчя, повідомляє Укрінформ.

За словами Лідії Акришори, членкині правління ТУМА, бал стане важливою можливістю привернути увагу до української культури та її зв’язків з Австрією, а також підтримати боротьбу України за демократію та свободу. Усі зібрані кошти підуть на реабілітаційний центр «Відродження» для постраждалих від російської агресії.

Цьогорічний бал проходитиме вже вшосте та традиційно проходитиме в палаці Ферстель та кафе Централь, які є відомими туристичними локаціями. Метою заходу є збір коштів для допомоги постраждалим у війні, а також популяризація української культурної спадщини через класичну музику, мову та інтелектуальне життя.

Тема балу залишиться незмінною: «Допомагай, танцюючи». Усі гості матимуть змогу зробити свій внесок у добру справу, придбавши квиток на захід і насолоджуючись вечором класичної музики та танців.

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