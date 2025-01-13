Практика судів
  1. В Україні

«Це суверенне рішення, яке Україна повинна ухвалити сама», — Салліван про зниження мобілізаційного віку

19:16, 13 січня 2025
Джейк Салліван зазначив, що США публічно наголошували, що питання людських ресурсів є важливим.
«Це суверенне рішення, яке Україна повинна ухвалити сама», — Салліван про зниження мобілізаційного віку
Фото: newsarenaindia.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна сама має вирішувати питання, чи потрібно знижувати мобілізаційний вік до 18 років. Про це заявив радник з національної безпеки адміністрації президента США Джо Байдена Джейк Салліван в інтерв'ю Bloomberg

Коментуючи заяву свого наступника Майка Волтца, який сказав, що Україна могла б мобілізувати більше людей, знизивши вік мобілізації, Салліван наголосив: «Потреба України повністю укомплектовувати свої бригади та батальйони зростає в міру того, як ми постачаємо величезну кількість боєприпасів і військової техніки, які їм потрібні. Ми це завжди відкрито визнавали».

Він також додав, що команда Байдена вже проінформувала про це команду Трампа.

«Подивимося, як тепер це буде розвиватися надалі. Зрештою, це суверенне рішення, яке Україна повинна ухвалити сама. Але ми чітко, навіть публічно, наголошували, що питання людських ресурсів є важливим. Це те, з чим Україна має впоратися, навіть коли ми робимо свою частину, забезпечуючи їх боєприпасами, яких вони потребують», – підсумував Салліван.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена закликала українську владу швидко збільшити чисельність армії, призвавши більше людей і змінивши свої закони про мобілізацію, щоб дозволити призов до ​​війська чоловіків віком з 18 років. Також там висловили розчарування тим, що Україна не змінила законодавство, аби мобілізувати чоловіків від 18 років. Володимир Зеленський відкинув можливість зниження мобілізаційного віку, заявивши: «Чули сигнали партнерів, але ця розмова нечесна».

Нагадаємо, що раніше Ольга Стефанішина наголосила, що зниження мобілізаційного віку в Україні не може бути продиктоване заявами посадовців Білого дому чи будь-кого іншого.

Слід зауважити, що речник Держдепу США Метью Міллер вказав, що якщо Україна мобілізує додатковий людський ресурс, то партнери будуть готові його оснастити і навчити. В той же час, Президент України Володимир Зеленський вказав, що «ми не повинні компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів».

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні доведеться прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, оскільки «це критично, тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на передовій повинні бути люди, щоб впоратися з російською агресією», заявив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Марк Цукерберг заявив, що адміністрація Байдена вимагала від Facebook видаляти публікації та тиснула на співробітників

Засновник Facebook Марк Цукерберг в інтерв'ю Джо Рогану розкрив подробиці своїх заяв, зроблених ще у серпні 2024 року Судовому комітету Палати представників, про те, що Facebook приховував контент через тиск адміністрації Байдена.

До законопроекту Кабміну про створення Вищого адміністративного суду є зауваження – Офіс Президента

А у Верховній Раді не зрозуміли, чому новий суд хочуть утворити зусиллями Кабінету міністрів та парламенту, але не волею Президента.

Після публічної суперечки стосовно того, «хто бігає по посольствах», в Раді ініціювали звільнення міністра енергетики Германа Галущенка

Після публічних заяв міністра енергетики Германа Галущенка стосовно того, що окремі депутати «бігають по посольствах», у Раді зареєстрували проект постанови про його звільнення

Верховна Рада повернеться до розгляду законопроекту про відповідальність за втручання в роботу електронних реєстрів – про які зміни до КК та КПК йдеться

Під час війни несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, яка оброблюється в інформаційно-комунікаційних системах, у тому числі публічних електронних реєстрах, буде каратися до 8 років позбавлення волі.

Кабмін змінив підстави, за яких водії можуть залишити місце ДТП і не повідомляти поліцію

Уряд змінив умови для складення водіями європротоколу і залишення місця ДТП.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео