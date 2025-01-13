«Це суверенне рішення, яке Україна повинна ухвалити сама», — Салліван про зниження мобілізаційного віку

Джейк Салліван зазначив, що США публічно наголошували, що питання людських ресурсів є важливим.

Фото: newsarenaindia.com

Україна сама має вирішувати питання, чи потрібно знижувати мобілізаційний вік до 18 років. Про це заявив радник з національної безпеки адміністрації президента США Джо Байдена Джейк Салліван в інтерв'ю Bloomberg

Коментуючи заяву свого наступника Майка Волтца, який сказав, що Україна могла б мобілізувати більше людей, знизивши вік мобілізації, Салліван наголосив: «Потреба України повністю укомплектовувати свої бригади та батальйони зростає в міру того, як ми постачаємо величезну кількість боєприпасів і військової техніки, які їм потрібні. Ми це завжди відкрито визнавали».

Він також додав, що команда Байдена вже проінформувала про це команду Трампа.

«Подивимося, як тепер це буде розвиватися надалі. Зрештою, це суверенне рішення, яке Україна повинна ухвалити сама. Але ми чітко, навіть публічно, наголошували, що питання людських ресурсів є важливим. Це те, з чим Україна має впоратися, навіть коли ми робимо свою частину, забезпечуючи їх боєприпасами, яких вони потребують», – підсумував Салліван.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена закликала українську владу швидко збільшити чисельність армії, призвавши більше людей і змінивши свої закони про мобілізацію, щоб дозволити призов до ​​війська чоловіків віком з 18 років. Також там висловили розчарування тим, що Україна не змінила законодавство, аби мобілізувати чоловіків від 18 років. Володимир Зеленський відкинув можливість зниження мобілізаційного віку, заявивши: «Чули сигнали партнерів, але ця розмова нечесна».

Нагадаємо, що раніше Ольга Стефанішина наголосила, що зниження мобілізаційного віку в Україні не може бути продиктоване заявами посадовців Білого дому чи будь-кого іншого.

Слід зауважити, що речник Держдепу США Метью Міллер вказав, що якщо Україна мобілізує додатковий людський ресурс, то партнери будуть готові його оснастити і навчити. В той же час, Президент України Володимир Зеленський вказав, що «ми не повинні компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів».

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні доведеться прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, оскільки «це критично, тому що навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на передовій повинні бути люди, щоб впоратися з російською агресією», заявив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.