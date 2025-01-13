Практика судов
  1. В Украине

«Это суверенное решение, которое Украина должна принять сама», — Салливан о снижении мобилизационного возраста

19:16, 13 января 2025
Джейк Салливан отметил, что США публично отмечали, что вопрос человеческих ресурсов важен.
«Это суверенное решение, которое Украина должна принять сама», — Салливан о снижении мобилизационного возраста
Фото: newsarenaindia.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина должна решать вопрос, нужно ли снижать мобилизационный возраст до 18 лет. Об этом заявил советник по национальной безопасности администрации президента США Джо Байдена Джейк Салливан в интервью Bloomberg.

Комментируя заявление своего преемника Майка Волтца, который сказал, что Украина могла бы мобилизовать больше людей, снизив возраст мобилизации, Салливан подчеркнул: «Потребность Украины полностью укомплектовывать свои бригады и батальоны растет по мере того, как мы поставляем огромное количество боеприпасов и военной техники им нужны. Мы это всегда откровенно признавали».

Он также добавил, что команда Байдена уже проинформировала об этом команду Трампа.

 «Посмотрим, как теперь это будет развиваться дальше. В конце концов это суверенное решение, которое Украина должна принять сама. Но мы четко, даже публично, отмечали, что вопрос человеческих ресурсов важен. Это то, с чем Украина должна справиться, даже когда мы делаем свою часть, снабжая их боеприпасами, в которых они нуждаются», – подытожил Салливан.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена призвала украинские власти быстро увеличить численность армии, призвав больше людей и изменив свои законы о мобилизации, чтобы разрешить призыв в армию мужчин в возрасте 18 лет. Также там выразили разочарование тем, что Украина не изменила законодательство, чтобы мобилизовать мужчин в возрасте от 18 лет. Владимир Зеленский отверг возможность снижения мобилизационного возраста, заявив: «Слышали сигналы партнеров, но этот разговор нечестный».

Напомним, что ранее Ольга Стефанишина отметила, что снижение мобилизационного возраста в Украине не может быть продиктовано заявлениями чиновников Белого дома или любого другого.

Следует заметить, что представитель Госдепа США Мэтью Миллер указал, что если Украина мобилизует дополнительный человеческий ресурс, то партнеры будут готовы его оснастить и научить. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский указал, что «мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине придется принять трудные решения по дальнейшей мобилизации, поскольку «это критично, потому что даже с деньгами, даже с боеприпасами, на передовой должны быть люди, чтобы справиться с российской агрессией», заявил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Марк Цукерберг заявил, что администрация Байдена требовала от Facebook удалять публикации и давила на сотрудников

Основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью Джо Рогану раскрыл подробности своих заявлений, сделанных еще в августе 2024 года Судебному комитету Палаты представителей, о том, что Facebook скрывал контент из-за давления администрации Байдена.

К законопроекту Кабмина о создании Высшего административного суда есть замечания – Офис Президента

А в Верховной Раде не поняли, почему новый суд хотят создать усилиями Кабинета министров и парламента, но не по воле Президента.

После публичного спора о том, кто «бегает по посольствам», в Раде инициировали увольнение министра энергетики Германа Галущенко

После публичных заявлений министра энергетики Германа Галущенко о том, что отдельные депутаты «бегают по посольствам», в Раде зарегистрировали проект постановления о его увольнении.

Верховная Рада вернется к рассмотрению законопроекта об ответственности за вмешательство в работу электронных реестров – о каких изменениях в УК и УПК идет речь

Во время войны несанкционированные перехват или копирование информации, обрабатываемой в информационно-коммуникационных системах, в том числе публичных электронных реестрах, будут наказываться до 8 лет лишения свободы.

Кабмин изменил основания, по которым водители могут покинуть место ДТП и не уведомлять полицию

Правительство изменило условия для составления водителями европротокола и оставления места ДТП.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео