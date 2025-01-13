«Это суверенное решение, которое Украина должна принять сама», — Салливан о снижении мобилизационного возраста

Джейк Салливан отметил, что США публично отмечали, что вопрос человеческих ресурсов важен.

Фото: newsarenaindia.com

Украина должна решать вопрос, нужно ли снижать мобилизационный возраст до 18 лет. Об этом заявил советник по национальной безопасности администрации президента США Джо Байдена Джейк Салливан в интервью Bloomberg.

Комментируя заявление своего преемника Майка Волтца, который сказал, что Украина могла бы мобилизовать больше людей, снизив возраст мобилизации, Салливан подчеркнул: «Потребность Украины полностью укомплектовывать свои бригады и батальоны растет по мере того, как мы поставляем огромное количество боеприпасов и военной техники им нужны. Мы это всегда откровенно признавали».

Он также добавил, что команда Байдена уже проинформировала об этом команду Трампа.

«Посмотрим, как теперь это будет развиваться дальше. В конце концов это суверенное решение, которое Украина должна принять сама. Но мы четко, даже публично, отмечали, что вопрос человеческих ресурсов важен. Это то, с чем Украина должна справиться, даже когда мы делаем свою часть, снабжая их боеприпасами, в которых они нуждаются», – подытожил Салливан.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена призвала украинские власти быстро увеличить численность армии, призвав больше людей и изменив свои законы о мобилизации, чтобы разрешить призыв в армию мужчин в возрасте 18 лет. Также там выразили разочарование тем, что Украина не изменила законодательство, чтобы мобилизовать мужчин в возрасте от 18 лет. Владимир Зеленский отверг возможность снижения мобилизационного возраста, заявив: «Слышали сигналы партнеров, но этот разговор нечестный».

Напомним, что ранее Ольга Стефанишина отметила, что снижение мобилизационного возраста в Украине не может быть продиктовано заявлениями чиновников Белого дома или любого другого.

Следует заметить, что представитель Госдепа США Мэтью Миллер указал, что если Украина мобилизует дополнительный человеческий ресурс, то партнеры будут готовы его оснастить и научить. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский указал, что «мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине придется принять трудные решения по дальнейшей мобилизации, поскольку «это критично, потому что даже с деньгами, даже с боеприпасами, на передовой должны быть люди, чтобы справиться с российской агрессией», заявил он.

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