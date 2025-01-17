Солдат, жена которого имеет инвалидность, выиграл суд в воинской части из-за игнорирования рапорта на увольнение

Мужчина подавал рапорты на увольнение с военной службы из-за наличия третьей группы инвалидности у жены, а также из-за содержания трех несовершеннолетних детей.

Во Львовской области солдат, жена которого имеет инвалидность, через суд обязал воинскую часть рассмотреть его рапорт на увольнение. Командование должно рассмотреть проигнорированные документы и принять решение. Решение по делу №380/20017/24 обнародовал Львовский окружной административный суд.

В материалах дела указывается, что в суд обратился мобилизованный в апреле 2024 солдат.

По его словам, в июле и августе 2024 года он подавал рапорты на увольнение с военной службы из-за наличия третьей группы инвалидности у жены (церебральный паралич), а также из-за содержания трех несовершеннолетних детей.

Истец указал, что командование надлежащим образом не рассмотрело документы, поэтому он обратился в суд.

Первый рапорт на увольнение со службы по семейным обстоятельствам был рассмотрен только в части наличия на содержании трех несовершеннолетних детей. Представитель воинской части подчеркнул, что у военного есть только один биологический ребенок, а двое других являются детьми его жены и у него нет обязанности их содержать. Второй рапорт военная часть не рассмотрела.

Суд изучил все материалы и аргументы сторон. Он установил, что в этом случае на удержании истца действительно один, а не трое несовершеннолетних детей, поскольку он не является их биологическим отцом или усыновителем. В то же время наличие у жены третьей группы инвалидности дает ему право на увольнение с военной службы.

Судья признал противоправным бездействие воинской части по рассмотрению его рапортов на увольнение со службы и обязал командование рассмотреть представленные документы и принять решение, отвечающее требованиям законодательства. Решение суда еще можно обжаловать.

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