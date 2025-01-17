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Очільниця МЗС Словенії Таня Файон прибула до Києва

12:05, 17 січня 2025
Міністр закордонних справ Словенії Таня Файон прибула до Києва для обговорення підтримки України.
Очільниця МЗС Словенії Таня Файон прибула до Києва
Фото: Х/MFEA Slovenia
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У п’ятницю, 17 січня, міністр закордонних справ Словенії Таня Файон приїхала до Києва. Її візит відбувся на запрошення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, повідомляє словенське МЗС.

Файон візьме участь у міністерській зустрічі «Україна – Південно-Східна Європа», де обговорюватимуть питання підтримки України.

«Вони говоритимуть із колегами про подальшу підтримку України, відбудову країни та пошук мирного рішення», – йдеться у повідомлення.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув в Україну. Тоді Україна та Британія підписали декларацію та угоду про сторічне партнерство на першу чверть XXI століття.

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Київ МЗС

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