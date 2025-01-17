IQ-тестування в апеляційні суди – підсумки тестування кандидатів з господарської спеціалізації

На 58 вакантних посад суддів апеляційних господарських судів залишається 98 претендентів.

Джерело фото — ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 17 січня 2025 року оприлюднила підсумки тестування на когнітивні здібності, яке 16-17 січня складали кандидати на посади суддів апеляційних судів з господарської спеціалізації.

Успішним тестування на IQ стало для 73,7% претендентів на посади суддів апеляційних господарських судів (показник цивільної спеціалізації – 66,7%, показник кримінальної – 72,5%, показник адміністративної – 80,15%).

Результати наступні:

Допущено до IQ-тестування – 134 кандидати

З’явилося на тестування – 133 кандидати

Склали тестування вдало – 98 осіб, тобто 73,7%

Склали тестування невдало – 35 кандидатів, тобто 26,3%

По днях результат такий:

16 січня – вдало склали тестування 70,1%, а невдало – 29,9% кандидатів

17 січня – вдало склали тестування 80,4% претендентів, а невдало – 19,6%

Затвердження результатів та оприлюднення персональних результатів кандидатів заплановане на 20 січня.

Нагадаємо, що на відміну від правил IQ-тестування, які діяли у минулому році, на цей раз кандидатам необхідно було набрати мінімум 100 балів зі 145 можливих (раніше, до зміни законодавства, необхідно було набрати 108,75 бали).

Зазначимо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», 15 січня 2025 року ВККС вирішила, що на 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС буде оголошено новий конкурс. Причина – жоден з 19 претендентів не зміг набрати 75% балів від максимально можливої кількості балів за етап практичного завдання.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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