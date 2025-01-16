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IQ-тестування в апеляційні суди – підсумки тестування кандидатів з адміністративної спеціалізації

17:46, 16 січня 2025
Кандидати в апеляційні адміністративні суди поки що краще за всіх впоралися з тестуванням на когнітивні здібності.
IQ-тестування в апеляційні суди – підсумки тестування кандидатів з адміністративної спеціалізації
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 16 січня 2025 року оприлюднила підсумки тестування на когнітивні здібності, яке 16 січня складали кандидати на посади суддів апеляційних судів з адміністративної спеціалізації.  

Успішним тестування на IQ стало більше ніж для 80% кандидатів на посади суддів апеляційних судів адміністративної спеціалізації (показник цивільної спеціалізації – 66,7%, а показник кримінальної – 72,5%).

Результати наступні:

Допущено до IQ-тестування – 132 кандидати   

З’явилося на тестування – 131 кандидат

Склали тестування вдало – 105 осіб, тобто 80,15% 

Склали тестування невдало – 26 кандидатів, тобто 19,85%  

Таким чином, на 67 вакантних посад суддів апеляційних адміністративних судів наразі є 105 претендентів. 

Наступний етап конкурсу – виконання практичного завдання, яке заплановане на 24 та 25 лютого.   

Затвердження результатів та оприлюднення персональних результатів кандидатів заплановане на 20 січня.   

Зазначимо, що 410 кандидатів на посади суддів апеляційних судів з цивільної спеціалізації будуть виконувати практичне завдання (наступний етап конкурсу) з 3 по 11 лютого

Відповідно, 507 кандидатів на посади суддів апеляційних судів з кримінальної  спеціалізації будуть складати практичне завдання орієнтовно з 12 по 21 лютого

Нагадаємо, що на відміну від правил IQ-тестування, які діяли у минулому році, на цей раз кандидатам необхідно було набрати мінімум 100 балів зі 145 можливих (раніше, до зміни законодавства, необхідно було набрати 108,75 бали). 

Зазначимо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», 15 січня 2025 року ВККС вирішила, що на 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС буде оголошено новий конкурс. Причина – жоден з 19 претендентів не зміг набрати 75% балів від максимально можливої кількості балів за етап практичного завдання.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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IQ-тестування в апеляційні суди – підсумки тестування кандидатів з адміністративної спеціалізації

Кандидати в апеляційні адміністративні суди поки що краще за всіх впоралися з тестуванням на когнітивні здібності.

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