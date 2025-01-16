IQ-тестирование в апелляционные суды – итоги тестирования кандидатов по административной специализации

Кандидаты в апелляционные административные суды пока что лучше всех справились с тестированием на когнитивные способности.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей 16 января 2025 года подвела итоги тестирования на когнитивные способности, которое 16 января сдавали кандидаты на должности судей апелляционных судов по административной специализации.

Успешным IQ-тестирование стало для более чем 80% кандидатов на должности судей апелляционных судов административной специализации (показатель гражданской специализации – 66,7%, уголовной специализации – 72,5%).

Результаты следующие:

Допущено к IQ-тестированию – 132 кандидата

Явились на тестирование – 131 кандидат

Сдали тестирование удачно – 105 человек, то есть 80,15%

Сдали тестирование неудачно – 26 кандидатов, то есть 19,85%

Таким образом, на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов сейчас есть 105 претендентов.

Следующий этап конкурса – выполнение практического задания, которое запланировано на 24 и 25 февраля.

Утверждение результатов и обнародование персональных результатов кандидатов запланировано на 20 января.

Отметим, что 410 кандидатов на должности судей апелляционных судов по гражданской специализации будут выполнять практическое задание (следующий этап конкурса) с 3 по 11 февраля.

Соответственно, 507 кандидатов на должности судей апелляционных судов по криминальной специализации будут выполнять практическое задание ориентировочно с 12 по 21 февраля.

Напомним, что в отличие от действовавших в прошлом году правил IQ-тестирования, на этот раз кандидатам необходимо было набрать минимум 100 баллов из 145 возможных (ранее, до изменения законодательства, необходимо было набрать 108,75 балла).

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 15 января 2025 года ВККС решила, что на 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС будет объявлен новый конкурс. Причина – ни один из 19 претендентов не смог набрать 75% баллов от максимально возможного количества баллов за этап практического задания.

Автор: Вячеслав Хрипун

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