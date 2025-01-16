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ГНС разъяснила, по какому признаку дохода в объединенной отчетности отражается нецелевая финпомощь

23:32, 16 января 2025
Сумма нецелевой благотворительной помощи должна быть отражена в приложении 4ДФ по признаку дохода «169».
ГНС разъяснила, по какому признаку дохода в объединенной отчетности отражается нецелевая финпомощь
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Государственная налоговая служба разъяснила, по какому признаку дохода в приложении 4ДФ к Расчету отражается сумма нецелевой благотворительной помощи.

Согласно п.п. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI не включается в налогооблагаемый доход сумма нецелевой благотворительной помощи, в том числе материальной, предоставляемой резидентами – юридическими или физическими лицами в пользу плательщика налога на доходы физических лиц в течение отчетного налогового года совокупно размере, не превышающем сумму предельного размера дохода, определенного абзацем первым п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 НКУ (сумма, равная размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 грн.), что в 2025 году составляет 4240,00 грн. (3028,00 грн. х 1,4).

Подпунктом «б» п. 176.2 ст. 176 НКУ установлено, что лица, которые в соответствии с НКУ имеют статус налоговых агентов, и плательщики единого взноса обязаны подавать в сроки, установленные НКУ для налогового месяца, налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса в контролирующий орган по основному месту учета.

Форма Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса и Порядок заполнения и представления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налогов – физических лиц и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса утверждены приказом Министерства финансов Украины от 13.01.2015 № 4 с изменениями и дополнениями.

Согласно п. 4 разд. IV Порядка в приложении 4 «Сведения о суммах начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога на доходы физических лиц и военного сбора» к Расчету в графе 6 «Признак дохода» указывается признак дохода, приведенный в разд. 1 «Справочник признаков доходов физических лиц» приложения 2 к Порядку.

Согласно Справочнику признаков доходов физических лиц сумма нецелевой благотворительной помощи, в том числе превышающая установленный предельный размер, отражается в приложении 4ДФ к Расчету по признаку дохода «169».

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