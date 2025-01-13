Конкурс в апеляції – практичне завдання з цивільної спеціалізації кандидати складатимуть з 3 по 11 лютого

На виконання практичного завдання буде надано 360 хвилин.

Джерело фото — ВККС

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Кандидати на посади суддів апеляційних судів з цивільної спеціалізації складатимуть практичне завдання по групах з 3 по 11 лютого 2025 року.

Про це повідомив у Facebook секретар Першої палати ВККС Сергій Чумак.

На виконання практичного завдання кандидатам буде надано 360 хвилин (раніше на виконання практичного завдання планувалося надати 300 хвилин).

Нагадаємо, що попередній етап конкурсу, тестування на когнітивні здібності, вдало пройшли 410 кандидатів в апеляційні суди (цивільна спеціалізація) з 619.

Автор В’ячеслав Хрипун

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