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Конкурс в апелляции – практическое задание по гражданской специализации кандидаты будут сдавать с 3 по 11 февраля

20:54, 13 января 2025
На выполнение практического задания будет предоставлено 360 минут.
Конкурс в апелляции – практическое задание по гражданской специализации кандидаты будут сдавать с 3 по 11 февраля
Источник фото — ВККС
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Кандидаты на должности судей апелляционных судов по гражданской специализации будут сдавать практическое задание по группам с 3 по 11 февраля 2025 года.

Об этом сообщил в Facebook секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак.

На выполнение практического задания кандидатам будет предоставлено 360 минут (ранее на выполнение практического задания планировалось предоставить 300 минут).

Напомним, что предыдущий этап конкурса, тестирование на когнитивные способности, удачно преодолели 410 кандидатов в апелляционные суды (гражданская специализация) из 619.

Автор Вячеслав Хрипун

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судья ВККС

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