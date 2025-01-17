Практика судів
  1. В Україні

Базова загальновійськова підготовка для всіх студентів розпочнеться у вересні

11:53, 17 січня 2025
Теорію повинні будуть пройти всі студенти – і чоловіки, і жінки, а практичний курс обов’язковий лише для чоловіків, які придатні до військової служби.
Базова загальновійськова підготовка для всіх студентів розпочнеться у вересні
Ілюстративне зображення: Міноборони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для студентів з вересня 2025 року стартує базова загальновійськова підготовка. Як вказують у Міноборони БЗВП для студентів вищих навчальних закладів триватиме 300 академічних годин – це 90 годин теорії у закладах освіти та 210 годин практики у військових частинах і центрах.

За словами заступника міністра оборони України бригадного генерала юстиції Сергія Мельника, теорію мають пройти всі студенти – і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду.

Чого навчатимуть:

  • тактична, розвідувальна та психологічна підготовка
  • основи військової дисципліни
  • домедична допомога
  • поводження зі зброєю

Після проходження БЗВП студенти будуть складати військову присягу та отримають сертифікат і військо-облікову спеціальність.

Нагадаємо, що 15 січня Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік №12076. Документ, зокрема, передбачає системне впровадження базової загальновійськової підготовки для студентів – здобувачів вищої освіти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Міноборони студенти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Затримана добровільно розблокувала телефон на прохання поліцейських, тому тут немає втручання у таємницю спілкування – Верховний Суд

Захисник вказував, що засуджена, добровільно на прохання поліцейських розблокувавши телефон у день затримання, не надавала згоди на втручання в її приватне життя шляхом доступу до приватного листування.

Верховний Суд пояснив, що включає у себе щире каяття

Засуджений за публікації у соцмережах з виправдовуванням агресії стверджував, що не розумів принцип дії соціальної мережі.

IQ-тестування в апеляційні суди – підсумки тестування кандидатів з господарської спеціалізації

На 58 вакантних посад суддів апеляційних господарських судів залишається 98 претендентів.

Надмірна вимогливість до підтвердження повноважень представника у справах стосовно захисту соціальних прав є обмеженням доступу особи до суду – позиція Верховного Суду

Формальний підхід до оцінки довіреності фактично порушує основне право особи на доступ до суду та захист своїх прав, вказав Верховний Суд.

Техогляд варто пройти завчасно, аби не платити подвійну ціну – що варто знати, якщо збираєтесь перетнути кордон на авто

Компанії з техогляду, які працюють біля кордону, завищують вартість вдвічі, тому водіям, які збираються до Молдови і країн ЄС, зокрема Румунії, варто подбати про це зазделегідь.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Гриців
    Михайло Гриців
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Рано Аюпова
    Рано Аюпова
    суддя Господарського суду Харківської області