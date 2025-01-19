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Українці завезли на ринок у 2024 році понад 222 тисячі вживаних легковиків

11:52, 19 січня 2025
Середній вік вживаних авто, які у минулому році перейшли на українську реєстрацію, становив 9 років.
Українці завезли на ринок у 2024 році понад 222 тисячі вживаних легковиків
Джерело фото: imaad whd / Unsplash
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Понад 75% від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк, були вживані автомобілі, ввезені з-за кордону. Як пишуть у асоціації українських автовиробників «Укравтопром», йдеться про 222,1 тис. вживаних легковиків, що на 4% більше, ніж роком раніше.

Зазначається, що середній вік вживаних авто, які у минулому році перейшли на українську реєстрацію, становив 9 років.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 47%. Далі йдуть:

  • дизельні – 25%;
  • електромобілі – 18%;
  • авто з ГБО та гібриди – по 5%.

Лідером серед них залишається Volkswagen Golf.

До ТОП – 10 найпопулярніших моделей увійшли:

  • VOLKSWAGEN Golf - 12164 од.;
  • RENAULT Megane - 9608 од.;
  • SKODA Octavia - 8083 од.;
  • VOLKSWAGEN Passat - 6570 од.;
  • VOLKSWAGEN Tiguan - 5988 од.;
  • NISSAN Leaf - 5511 од.;
  • AUDI Q5 - 5316 од.;
  • NISSAN Rogue - 4950 од.;
  • TESLA Model 3 - 4639 од.;
  • MAZDA CX5 - 3851 од.

Як раніше ми писали, за рік український ринок електромобілів зріс майже на 40% – які моделі найпопулярніші.

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