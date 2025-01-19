Українці завезли на ринок у 2024 році понад 222 тисячі вживаних легковиків

Понад 75% від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк, були вживані автомобілі, ввезені з-за кордону. Як пишуть у асоціації українських автовиробників «Укравтопром», йдеться про 222,1 тис. вживаних легковиків, що на 4% більше, ніж роком раніше.
Зазначається, що середній вік вживаних авто, які у минулому році перейшли на українську реєстрацію, становив 9 років.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 47%. Далі йдуть:
Лідером серед них залишається Volkswagen Golf.
До ТОП – 10 найпопулярніших моделей увійшли:
Як раніше ми писали, за рік український ринок електромобілів зріс майже на 40% – які моделі найпопулярніші.
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