На інавгурацію Дональда Трампа залучають поліцію з інших штатів і понад 8 тисяч нацгвардійців

Уже 20 січня нова адміністрація на чолі Дональдом Трампом набуде офіційних повноважень.

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У Вашингтоні центр міста розділяють на сектори, вздовж головних вулиць ставлять паркани, крім того, до столиці стягується поліція з інших штатів та залучаються нацгвардійці. Так у місті триває підготовка основних заходів з інавгурації 47 президента США Дональда Трампа.

Уже 20 січня в день інавгурації обраного президента США нова адміністрація на чолі Дональдом Трампом набуде офіційних повноважень.

Як пише Укрінформ, триває фінальна підготовка. Міністерство внутрішньої безпеки оприлюднило карту столиці, де позначені перекриті дороги, зони для догляду автомобілів, закриті станції метро та інші обмежені периметри.

Для посилення охорони та порядку в столиці під час інавгураційних заходів на допомогу правоохоронцям залучено 8 тисяч військових Нацгвардії США з близько 40 штатів. Як повідомили в Об’єднаному інформаційному центрі 60-ї президентської інавгурації, військові забезпечуватимуть керування натовпом, роботу КПП, регулювання руху, реагування на хімічні, біологічні, радіаційні та ядерні загрози, а також на громадянські заворушення та здійснюватимуть операції підтримки.

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