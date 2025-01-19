На пляжах трех немецких островов обнаружили кокаин на 10 млн евро, но откуда он – неизвестно

Таможенная служба Гамбурга заявила, что сейчас выясняет, откуда пришли свертки и какие люди или транспортные средства могли быть привлечены к процессу.

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На пляжах трех немецких островов находят свертки с кокаином – обнаружили 250 кг наркотика в таких свертках. Их уличная стоимость оценивается ориентировочно в 10 млн евро. Об этом сообщает Spiegel.

Последняя находка датируется началом января, когда на пляже Зюльт один из отдыхающих нашел свертки, содержащие в общей сложности 25 килограммов запрещенного вещества.

По мнению властей, свертки могли потеряться во время неудачной морской доставки. Но также возможно, что дилеры прикрепили кокаин к внешней стороне лодки, и он случайно потерялся.

Посетителей пляжа просят держаться подальше от выброшенных на берег свертков или подозрительных предметов и немедленно сообщать таможне или полицию.

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