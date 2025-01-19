Практика судов
  1. Общество

Как оформить инвалидность, если вы находитесь за границей – в Минздраве обнародовали процедуру

13:32, 19 января 2025
Реформа системы МСЭК предполагает доступность услуг для граждан за границей.
Как оформить инвалидность, если вы находитесь за границей – в Минздраве обнародовали процедуру
Источник фото: Freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработала цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.

Как отмечают в Министерстве здравоохранения, реформа системы медико-социальной экспертизы в Украине предполагает доступность услуг для граждан, в том числе за границей.

Для граждан Украины, находящихся в государствах, с которыми заключены межгосударственные соглашения о социальном обеспечении (Польша, Чехия, Словакия, Болгария, Испания, Португалия), предусмотрен такой механизм:

  • Передача медицинских формуляров: уполномоченный орган страны пребывания гражданина Украины передает медицинские документы в Пенсионный фонд Украины.
  • Рассмотрение документов в Украине: Пенсионный фонд Украины направляет медицинские формуляры в Министерство здравоохранения, где они рассматриваются экспертными командами Центра оценивания функционального состояния лиц.
  • Перевод документов: Центр оценивания функционального состояния лиц обеспечивает проведение перевода документов на украинский язык.
  • Соответствие международным стандартам: медицинские документы должны соответствовать стандартам, таким как Международная классификация болезней (МКБ-10).
  • Формат оценивания: оценивание может проводиться заочно или с использованием телемедицины в зависимости от конкретной ситуации.

Для граждан Украины, находящихся в странах, с которыми не заключены межгосударственные соглашения о социальном обеспечении, процесс оценивания остается доступным по стандартной процедуре:

  1. Подготовка медицинских документов: в медицинских документах должен быть указан диагноз с использованием Международной классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10), степень функциональных нарушений, данные лабораторных и функциональных обследований (выписки стационарного больного, консультации, обследования и т.п.).
  2. Перевод документов: документы нужно перевести на украинский язык и удостоверить правильность перевода. Согласно Закону Украины «О нотариате» за совершение нотариальных действий за границей консульскими учреждениями Украины об удостоверении правильности перевода на украинский язык документов, необходимых для направления оценки, консульский сбор не взимается.
  3. Передача документов: переведенные документы могут быть отправлены по почте или переданы врачу через технические средства электронных коммуникаций. На основании полученных медицинских документов лечащий врач сможет сформировать направление на проведение оценивания.
  4. Решение об оценивании: на основании полученных документов экспертная команда в Украине проведет оценивание повседневного функционирования, которое может состояться заочно или с использованием телемедицины.

В Минздраве отмечают, что медицинские документы, выданные в РФ или РБ, не принимаются к рассмотрению.

Также в случае сложностей с передачей документов следует обратиться в консульство или посольство Украины.

Кроме того, в Минздраве сообщили процедуру обжалования решения экспертной команды, которая заменила МСЭК.

Также мы писали, как пациентам подавать документы и какие сроки повторного осмотра в новой системе оценки и как военнослужащему оформить группу инвалидности в новой системе, которая заменит МСЭК.

Добавим, документы, выданные МСЭК до конца 2024 года, остаются в силе в новой системе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минздрав МСЕК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Чрезмерная требовательность к подтверждению полномочий представителя по защите социальных прав является ограничением доступа лица к суду – позиция Верховного Суда

Формальный подход к оценке доверенности фактически нарушает основное право человека на доступ к суду и защиту своих прав, указал Верховный Суд.

Верховный Суд объяснил, что включает в себя искреннее раскаяние

Осужденный за публикации в соцсетях с оправданиями агрессии утверждал, что не понимал принцип действия социальной сети.

Верховная Рада ужесточила требования к распространению новостей журналистами, работающими с медиа как ФЛП

Журналисты, выполняющие работу по гражданско-правовому договору для медиа, будут приравнены в вопросах ответственности за информацию, к тем журналистам, которые работают по трудовому договору.

Доллары и бутылка алкоголя — гражданка принесла подарок для судьи прямо в суд

Высший совет правосудия попросил разобраться в этой истории прокуратуру.

Кабмин установил, что все прокуроры САП подлежат бронированию на 100%

Правительство внесло изменения в порядок бронирования, установив, что все прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры имеют право на бронирование.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Калугіна
    Інна Калугіна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
  • Микола Місечко
    Микола Місечко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва