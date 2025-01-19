В Україні може з'явитися новий податок – за що і скільки доведеться платити

В Україні можуть запровадити нові правила для посилок, які надходять з-за кордону через торгові платформи. Верховній Раді подали законопроєкти.
Як писала «Судово-юридична газета», посилки до 45 євро громадяни зможуть отримувати без оподаткування за умови, якщо такі товари надсилаються на їхні адресу фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети. Про реєстрацію відповідних законопроектів щодо оподаткування імпорту посилок повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев.
«На вимогу бізнесу – АСС, ЕВА, ФРУ, АПІТУ, УРБ, RAU, ТПП України подав на реєстрацію законопроекти щодо оподаткування імпорту посилок. Тексти проектів про внесення змін до Митного та Податкового кодексів повністю розроблені відповідними бізнес-асоціаціями» - зазначив він.
За словами Гетманцева, законопроектами пропонується визначити, що:
Також з метою полегшення адміністрування ПДВ та пришвидшення оформлення посилок на митниці пропонується:
«Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур» - додав Данило Гетманцев.
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