В Україні може з'явитися новий податок – за що і скільки доведеться платити

В Україні розглянуть можливість введення податку на посилки з-за кордону.

В Україні можуть запровадити нові правила для посилок, які надходять з-за кордону через торгові платформи. Верховній Раді подали законопроєкти.

Як писала «Судово-юридична газета», посилки до 45 євро громадяни зможуть отримувати без оподаткування за умови, якщо такі товари надсилаються на їхні адресу фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети. Про реєстрацію відповідних законопроектів щодо оподаткування імпорту посилок повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев.

«На вимогу бізнесу – АСС, ЕВА, ФРУ, АПІТУ, УРБ, RAU, ТПП України подав на реєстрацію законопроекти щодо оподаткування імпорту посилок. Тексти проектів про внесення змін до Митного та Податкового кодексів повністю розроблені відповідними бізнес-асоціаціями» - зазначив він.

За словами Гетманцева, законопроектами пропонується визначити, що:

громадяни можуть отримувати без оподаткування ПДВ товари вартістю до 45 євро за умови, що такі товари надсилаються на їх адресу фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети;

товари, що купуються громадянами на маркетплейсах або інших подібних платформах підлягають оподаткуванню ПДВ незалежно від їх вартості. При цьому, ввізне мито з таких товарів буде справлятися лише у разі якщо їх вартість більша за 150 євро.

Також з метою полегшення адміністрування ПДВ та пришвидшення оформлення посилок на митниці пропонується:

за аналогією з наявним у країнах ЄС механізмом IOSS, запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару.

запровадити нову митну декларацію для товарів з незначною вартістю з набором даних, аналогічним митній декларації Н7, яка існує у країнах ЄС. При цьому, наявні зараз форми документів для декларування посилок зможуть використовуватися і надалі.

«Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур» - додав Данило Гетманцев.

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