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На Сумщині комунальники викинули на смітник 6 тисяч євро, подумавши, що це сувенір – ЗМІ

14:48, 19 січня 2025
Комунальники, прибираючи сміття, знайшли пакет із купюрами євро.
На Сумщині комунальники викинули на смітник 6 тисяч євро, подумавши, що це сувенір – ЗМІ
Джерело фото: bank.gov.ua
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У місті Шостка, на Сумщині працівники комунальної служби знайшли пакет із 6 тисячами євро, але викинули його на сміттєзвалище бо вирішили, що то сувенірні гроші. Про це розповіли у місцевому виданні Шостка.INFO.

Журналістам стало відомо, що 16 січня у центральній частині міста комунальники, прибираючи сміття, знайшли пакет із купюрами євро. Однак не повіривши власним очам, люди вирішили, що це сувенірні гроші, тому пакет разом із іншим сміттям просто відвезли на звалище.

Незабаром з’явився власник пакету, в якому, як з’ясувалося, було справжні гроші. Чоловік звернувся до комунальників, і ті підказали йому, де шукати свою втрату.

У місцевій поліції повідомили, що заяв про втрату пакету з грошима до них не надходило.

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