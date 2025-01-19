На Одещине будут судить предпринимателя, который с должностными лицами Госпродпотребслужбы организовал схемы поборов с экспортеров «зернового коридора»

Дельцы организовали коррупционную схему вымогания денег за выдачу фитосанитарных сертификатов и других документов для экспорта ячменя и кукурузы.

В Одесской области направили в суд дело предпринимателя, который с должностными лицами Госпродпотребслужбы организовал поборы с зернотрейдеров. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В апреле 2024 года работники ГБР задержали предпринимателя и двух должностных лиц Госпродпотребслужбы из Одесской и Запорожской областей, организовавших коррупционную схему вымогания денег за оформление фитосанитарных сертификатов и других документов для экспорта ячменя и кукурузы.

«Услуга» дельцов по выдаче необходимых документов для предприятий, планировавших экспорт ячменя в КНР, за каждые 15 тысяч тонн стоила в 2023 году 22,5 тыс. долларов США, а в 2024 году – 30 тыс. долларов США.

Дело в отношении должностных лиц Госпродпотребслужбы ранее было направлено в суд.

Их подельник — предприниматель обвиняется в получении неправомерной выгоды, подлоге официального документа (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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