У Києві в руках у ведучої вибухнув боєприпас під час ефіру

Поліцейські повідомили, що вибухнув армійський підривач, який знаходився в приміщенні як експонат.

У Києві в студії одного з радіє в руках ведучої під час ефіру вибухнув боєприпас. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Попередньо встановлено, що вибухнув армійський підривач, який знаходився у приміщенні в якості експоната. Внаслідок вибуху постраждала жінка 1999 року народження. Її госпіталізували.



За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 КК України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Всі обставини події зʼясовуються.

За даними УП, інцидент стався у студії радіо "Армія FM".



Зазначається, що цей підривач раніше до студії приніс один із запрошених гостей військовослужбовців, як використаний макет боєприпасу.

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