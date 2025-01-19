В Киеве в руках у ведущей взорвался боеприпас во время эфира

Полицейские сообщили, что взорвался армейский взрыватель, находившийся в помещении как экспонат.

В Киеве в студии одного из радующихся в руках ведущей во время эфира разразился боеприпас. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Предварительно установлено, что взорвался армейский взрыватель, находившийся в помещении в качестве экспоната. В результате взрыва пострадала ведущая женщина, 1999 года рождения. Ее госпитализировали.

По данному факту начато уголовное производство по статье 263 УК Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Все обстоятельства происшествия выясняются.

По данным УП, инцидент произошел в студии радио "Армия FM".

Отмечается, что этот взрыватель ранее в студию принес один из приглашенных гостей военнослужащих как использованный макет боеприпаса.

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