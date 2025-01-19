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Андрей Ермак анонсировал новые санкции

18:06, 19 января 2025
Санкции будут еще, — сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Андрей Ермак анонсировал новые санкции
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Глава Офиса Президента Андрей Ермак намекнул, что в ближайшее время возможны новые санкции.

Санкции будут еще, – коротко написал Ермак в Телеграм.

Больше деталей он не указал.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Юрия Бойко, Нестора Шуфрича, Евгения Мураева. Глава государства подписал указы о санкциях против, как он отметил, пропагандистов и лиц, работающих на РФ.

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санкции Андрей Ермак

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