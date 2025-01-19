Андрій Єрмак анонсував нові санкції

Санкції будуть ще, — повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Фото: ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак натякнув, що найближчим часом можливі нові санкції.

Санкції будуть ще, - коротко написав Єрмак у Телеграм.

Більше деталей він не вказав.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти Юрія Бойка, Нестора Шуфрича, Євгенія Мураєва. Глава держави підписав укази про санкції проти, як він зазначив, пропагандистів та осіб, які працюють на РФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.