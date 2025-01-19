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Андрій Єрмак анонсував нові санкції

18:06, 19 січня 2025
Санкції будуть ще, — повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Андрій Єрмак анонсував нові санкції
Фото: ОП
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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак натякнув, що найближчим часом можливі нові санкції. 

Санкції будуть ще, - коротко написав Єрмак у Телеграм.

Більше деталей він не вказав.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти Юрія Бойка, Нестора Шуфрича, Євгенія Мураєва. Глава держави підписав укази про санкції проти, як він зазначив, пропагандистів та осіб, які працюють на РФ.

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санкції Андрій Єрмак

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