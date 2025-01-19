У Черкасах жінка влаштувала стрілянину в магазині

Жінка увійшла до місцевого магазину з пістолетом і відкрила вогонь.

Фото: поліція

В одному із магазинів у Черкасах 31-річна жінка влаштувала стрілянину. Поліція затримала правопорушницю, їй повідомили про підозру за хуліганство з використанням зброї, повідомляє пресслужба поліції.

Одна з відвідувачок увійшла до місцевого магазину з пістолетом і відкрила вогонь. Ситуація відбувалася тоді, коли в приміщенні перебували покупці та персонал. Постріли налякали людей та, на щастя, ніхто з них не постраждав.

Працівники магазину і клієнти не розгубилися. Вони обеззброїли жінку й викликали поліцію. Поліцейські прибули на місце події оперативно та затримали правопорушницю.

Жінці загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

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