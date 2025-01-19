В Черкассах женщина устроила стрельбу в магазине

Женщина вошла в местный магазин с пистолетом и открыла огонь.

В одном из магазинов в Черкассах 31-летняя женщина устроила стрельбу. Полиция задержала правонарушительницу, ей сообщили о подозрении за хулиганство с использованием оружия, сообщает пресс-служба полиции.

Одна из посетительниц вошла в местный магазин с пистолетом и открыла огонь. Ситуация происходила, когда в помещении находились покупатели и персонал. Выстрелы испугали людей и, к счастью, никто из них не пострадал.

Сотрудники магазина и клиенты не растерялись. Они обезоружили женщину и вызвали полицию. Полицейские прибыли на место происшествия оперативно и задержали правонарушительницу.

Женщине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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