Дональд Трамп планирует разблокировать TikTok и хочет, чтобы США владели 50% компании

Избранный президент США Трамп хочет восстановить доступ к TikTok при условии, что половина акций компании будет принадлежать американским инвесторам.

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал сразу после 20 января инаугурации отсрочить запрет TikTok, а также не наказывать компании, которые не будут блокировать эту соцсеть, до того, как он подпишет соответствующий приказ. Также Трамп выступил за приобретение Соединенными Штатами 50% собственности компании.

«Я прошу компании не разрешать TikTok оставаться в темноте! В понедельник я выдам исполнительный приказ о продлении периода времени до вступления в силу запретов закона, чтобы мы могли заключить соглашение по защите нашей национальной безопасности», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что хотел бы, чтобы США принадлежали 50% собственности в совместной компании, что позволило бы спасти TikTok и обеспечить его пребывание в хороших руках.

«Без одобрения США не существует TikTok. С нашего одобрения она стоит сотни миллиардов долларов – возможно, триллионы. Поэтому моя первоначальная идея — совместная компания из нынешних владельцев и/или новых, где США получат 50%», — заявил Трамп.

Как известно, в Соединенных Штатах Америки прекратил работу TikTok.

Напомним, что Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране.

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