TikTok відновлює свою роботу на території США

У TikTok заявили про початок процесу відновлення роботи застосунку в США після блокування.

TikTok починає відновлювати свою роботу у США. Про це повідомили представники компанії в соцмережі X.

Таке рішення пов'язують із заявою обраного президента США Дональда Трампа, який пообіцяв видати спеціальний указ, який відкладає дію закону проти TikTok.

"За погодженням із нашими постачальниками послуг, TikTok перебуває в процесі відновлення роботи сервісу. Ми дякуємо Трампу за те, що він надав необхідну ясність і запевнив наших постачальників послуг, що вони не зіткнуться зі штрафними санкціями", — повідомили у компанії.

За словами представників, TikTok використовують більш ніж 170 мільйонів американців. Завдяки сервісу "процвітають" більш ніж 7 мільйонів малих підприємств.

"Це — сильна позиція проти довільної цензури. Ми працюватимемо з президентом Трампом над довгостроковим рішенням, яке збереже TikTok у США", — наголошується в заяві.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що відкладе блокування TikTok, але зазначив, що хоче, аби соціальна платформа принаймні наполовину належала американським інвесторам.

Раніше Верховний суд США підтримав закон щодо заборони TikTok у країні.

Як відомо, у Сполучених Штатах Америки 18 січня припинив роботу TikTok.

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