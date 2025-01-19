TikTok возобновляет свою работу на территории США

В TikTok заявили о начале процесса возобновления работы приложения в США после блокировки.

TikTok начинает возобновлять свою работу в США. Об этом сообщили представители компании в соцсети X.

Такое решение связывают с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, пообещавшего издать специальный указ, откладывающий действие закона против TikTok.

"По согласованию с нашими поставщиками услуг, TikTok находится в процессе возобновления работы сервиса. Мы благодарим Трампа за то, что он придал необходимую ясность и заверил наших поставщиков услуг, что они не столкнутся со штрафными санкциями", - сообщили в компании.

По словам представителей, TikTok используют более 170 миллионов американцев. Благодаря сервису "процветают" более 7 миллионов малых предприятий.

"Это - сильная позиция против произвольной цензуры. Мы будем работать с президентом Трампом над долгосрочным решением, которое сохранит TikTok в США", - отмечается в заявлении.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что отложит блокировку TikTok, но отметил, что хочет, чтобы социальная платформа по крайней мере наполовину принадлежала американским инвесторам.

Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране.

Как известно, в Соединенных Штатах Америки прекратил работу TikTok 18 января.

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