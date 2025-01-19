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На Буковине глава сельсовета подозревается в растрате 1,4 млн грн на закупке одежды для военных

20:15, 19 января 2025
По данным следствия, глава сельсовета растратил бюджетные средства, закупив зимнее снаряжение для военных по завышенным ценам.
На Буковине глава сельсовета подозревается в растрате 1,4 млн грн на закупке одежды для военных
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В Черновицкой области подозревают в растрате 1,4 млн грн бюджетных средств главу сельского совета одной из местных общин. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствие выяснило, что глава сельского совета безосновательно растратил бюджетные средства, закупив зимнее снаряжение для военнослужащих по завышенным ценам.

Установлено, что по запросу командира воинской части сельсовет выделил средства из местного бюджета и объявил тендер на закупку военного снаряжения через платформу ProZorro. Для участия в процедуре председатель совета пригласил предпринимателя, с которым знаком.

Первый тендер завершился победой другого участника конкурса. Однако сельский совет, используя формальные причины, уклонился от заключения договора с победителем и объявил повторный тендер.

Во втором конкурсе победу уже одержал ФЛП, связанный с главой сельсовета.

После заключения договора "победитель" реализовал более 3000 комплектов термобелья по завышенной цене, а их качество не отвечало заявленным условиям тендерной документации.

Общая сумма ущерба превышает 1,4 млн грн.

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