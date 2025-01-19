На Буковині голову сільради підозрюють у розтраті 1,4 млн грн на закупівлі одягу для військових

За даними слідства, голова сільради розтратив бюджетні кошти, закупивши зимове спорядження для військових за завищеними цінами.

У Чернівецькій області підозрюють у розтраті 1,4 млн грн бюджетних коштів голову сільської ради однієї з місцевих громад. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідство з’ясувало, що голова сільської ради безпідставно розтратив бюджетні кошти, закупивши зимове спорядження для військовослужбовців за завищеними цінами.

Встановлено, що на запит командира військової частини сільська рада виділила кошти з місцевого бюджету та оголосила тендер на закупівлю військового спорядження через платформу ProZorro. Для участі в процедурі голова ради запросив підприємця, з яким був знайомий.

Перший тендер завершився перемогою іншого учасника конкурсу. Однак сільська рада, використовуючи формальні причини, ухилилася від укладення договору з переможцем і оголосила повторний тендер.

У другому конкурсі перемогу вже здобув ФОП, пов'язаний із головою сільради.

Після укладення договору "переможець" реалізував понад 3000 комплектів термобілизни за завищеною ціною, а їхня якість не відповідала заявленим умовам тендерної документації.

Загальна сума збитків перевищує 1,4 млн грн.

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