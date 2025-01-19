Практика судів
  1. У світі

Це суперечить свободі слова, — Ілон Маск розкритикував заборону TikTok у США

19:57, 19 січня 2025
Ілон Маск сказав, що давно був проти заборони TikTok.
Це суперечить свободі слова, — Ілон Маск розкритикував заборону TikTok у США
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американський мільярдер Ілон Маск заявив про недоцільність заборони у Сполучених Штатах TikTok.

Він зазначив, що "давно був проти заборони TikTok", мовляв, "це суперечить свободі слова". 

"Я давно був проти заборони TikTok, тому що це суперечить свободі слова. Тим не менш, поточна ситуація, коли TikTok дозволено працювати в Америці, але Х заборонено працювати в Китаї, є незбалансованою. Треба щось змінити", - написав Маск.

Також він нагадав свій допис від 19 квітня 2024 року, в якому говорив, що "TikTok не слід забороняти в США, навіть якщо така заборона може принести користь платформі Х" 

Тоді власник мережі Х теж заявляв, що "це суперечило б свободі слова та самовираження".

"На мою думку, TikTok не слід забороняти в США, навіть якщо така заборона може принести користь платформі Х. Це суперечило б свободі слова та самовираження. Це не те, за що стоїть Америка", - писав Маск минулого року.

Нагадаємо, що Верховний суд США підтримав закон щодо заборони TikTok у країні.

TikTok припинив роботу в США ввечері 18 січня.

Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв відразу після інавгурації відтермінувати заборону TikTok.

Слідом за США у МЗС Естонії закликали розглянути заборону TikTok у Європі. 

Також відомо, що Китай розглядає сценарій продажу американських активів TikTok Ілону Маску.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

США Ілон Маск TikTok

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Постанова слідчого про зупинення досудового розслідування не належить до рішень, які можуть бути оскаржені під час підготовчого судового засідання – Верховний Суд

Місцевий суд скасував постанову слідчого про зупинення досудового розслідування та оголошення в розшук підозрюваного як таку, що прийнята з порушенням КПК – що вирішив Верховний Суд.

Апеляційний суд необґрунтовано ототожнив факт ознайомлення з матеріалами захисника, як факт такого ознайомлення сторони захисту в цілому – Верховний Суд скасував рішення

Надання доступу до матеріалів досудового розслідування має індивідуальний характер і не може делегуватися захиснику – Верховний Суд.

Верховний Суд пояснив, коли систематичне порушення правил спільного проживання є достатньою підставою для виселення

Оцінюючи виселення відповідача з належного позивачці на праві власності житлового будинку на предмет пропорційності у контексті принципів статті 8 Конвенції, Верховний Суд вказав, що припинення права на користування спірним житлом шляхом виселення у цьому випадку переслідує легітимну мету

Верховна Рада схвалила законопроект про виключення права орендаря на прямий викуп державних і комунальних об’єктів

На думку депутатів, таким чином буде унеможливлено позаконкурентний викуп орендованого державного та комунального майна.

Депутати пропонують поліпшити умови здійснення попереднього ув’язнення

Законопроект, серед іншого, передбачає звуження підстав тримання особи в одиночній камері і розширення кола електронних пристроїв, якими може користуватись ув’язнений.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Калугіна
    Інна Калугіна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
  • Микола Місечко
    Микола Місечко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва