Це суперечить свободі слова, — Ілон Маск розкритикував заборону TikTok у США

Ілон Маск сказав, що давно був проти заборони TikTok.

Американський мільярдер Ілон Маск заявив про недоцільність заборони у Сполучених Штатах TikTok.

Він зазначив, що "давно був проти заборони TikTok", мовляв, "це суперечить свободі слова".

"Я давно був проти заборони TikTok, тому що це суперечить свободі слова. Тим не менш, поточна ситуація, коли TikTok дозволено працювати в Америці, але Х заборонено працювати в Китаї, є незбалансованою. Треба щось змінити", - написав Маск.

Також він нагадав свій допис від 19 квітня 2024 року, в якому говорив, що "TikTok не слід забороняти в США, навіть якщо така заборона може принести користь платформі Х"

Тоді власник мережі Х теж заявляв, що "це суперечило б свободі слова та самовираження".

"На мою думку, TikTok не слід забороняти в США, навіть якщо така заборона може принести користь платформі Х. Це суперечило б свободі слова та самовираження. Це не те, за що стоїть Америка", - писав Маск минулого року.

Нагадаємо, що Верховний суд США підтримав закон щодо заборони TikTok у країні.

TikTok припинив роботу в США ввечері 18 січня.

Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв відразу після інавгурації відтермінувати заборону TikTok.

Слідом за США у МЗС Естонії закликали розглянути заборону TikTok у Європі.

Також відомо, що Китай розглядає сценарій продажу американських активів TikTok Ілону Маску.

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