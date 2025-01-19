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Это противоречит свободе слова, — Илон Маск раскритиковал запрет TikTok в США

19:57, 19 января 2025
Илон Маск сказал, что давно был против запрета TikTok.
Это противоречит свободе слова, — Илон Маск раскритиковал запрет TikTok в США
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Американский миллиардер Илон Маск заявил о нецелесообразности запрета в Соединенных Штатах TikTok.

Он отметил, что "давно был против запрета TikTok", мол, "это противоречит свободе слова".

"Я давно был против запрета TikTok, потому что это противоречит свободе слова. Тем не менее, текущая ситуация, когда TikTok разрешено работать в Америке, но Х запрещено работать в Китае, несбалансирована. Надо что-то изменить", - написал Маск.

Также он напомнил свое сообщение от 19 апреля 2024 года, в котором говорил, что "TikTok не следует запрещать в США, даже если такой запрет может принести пользу платформе Х".

Тогда владелец сети Х тоже заявлял, что "это противоречило бы свободе слова и самовыражению".

"По моему мнению, TikTok не следует запрещать в США, даже если такой запрет может принести пользу платформе Х. Это противоречило бы свободе слова и самовыражению. Это не то, за что стоит Америка", - писал Маск в прошлом году.

Напомним, что Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране.

TikTok приостановил работу в США вечером 18 января.

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал сразу после 20 января инаугурации отсрочить запрет TikTok.

Также известно, что Китай рассматривает сценарий продажи американских активов TikTok Илону Маску.

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США Илон Маск TikTok

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