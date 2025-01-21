Трамп подписал указ, откладывающий запрет TikTok на 75 дней

Дональд Трамп отложил на 75 дней запрет TikTok, который должен был вступить в силу 19 января.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, откладывающий запрет китайской соцсети TikTok на 75 дней. Об этом пишет Reuters.

Указ обязывает генерального прокурора не выполнять закон, чтобы предоставить администрации время для определения соответствующего курса действий по TikTok.

Документ также требует от Министерства юстиции послать письма компаниям, таким как Apple, Google и Oracle, с заявлением, что не было никакого нарушения закона и что компании не будут нести ответственность за какие-либо действия, совершенные в течение указанного периода.

Ранее Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране.

Как известно, в Соединенных Штатах Америки прекратил работу TikTok 18 января.

Позже Дональд Трамп заявил, что отложит блокировку TikTok, но отметил, что хочет, чтобы социальная платформа по крайней мере наполовину принадлежала американским инвесторам.

19 января стало известно, что TikTok начинает возобновлять свою работу в США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.