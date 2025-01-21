Трамп помиловал около 1500 осужденных за штурм Капитолия

Дональд Трамп помиловал людей, обвиненных в участии в беспорядках во время штурма Капитолия.

Президент США Дональд Трамп объявил о решении помиловать около 1500 человек, связанных с беспорядками в Капитолии 6 января 2021 года. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В указе Трампа говорится о «полном и безусловном помиловании всех, кто был осужден за нарушение закона в ходе событий, произошедших на или возле территории Капитолия США 6 января 2021 года».

По данным Министерства юстиции страны, в связи с беспорядками в Капитолии выдвинули обвинения около 1580 человек. Из них 55% были обвинены в проступках, в то время как остальные 45% – в уголовных преступлениях.

Также сообщается, что более десяти обвиняемых подали прошение о смягчении приговора, которое может привести к сокращению срока их заключения или полному освобождению.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», после принесения присяги 47-м президентом США Дональд Трамп анонсировал серию президентских указов, которые, по его словам, являются «революцией здравого смысла».

Дональд Трамп в первый день своего президентства подписал несколько указов.

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