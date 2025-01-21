Трамп помилував близько 1500 засуджених за штурм Капітолія

Дональд Трамп помилував людей, звинувачених в участі у заворушеннях під час штурму Капітолія.

Фото: AFR

Президент США Дональд Трамп оголосив про рішення помилувати близько 1500 людей, які пов'язані із заворушеннями в Капітолії 6 січня 2021 року. Про це пише The Wall Street Journal.

В указі Трампа йдеться про «повне і безумовне помилування всіх, хто був засуджений за порушення закону в ході подій, що відбулися на або біля території Капітолію США 6 січня 2021 року».

За даними Міністерства юстиції країни, у зв’язку із заворушеннями в Капітолії висунули звинувачення близько 1 580 людям. З них 55% були звинувачені у проступках, тоді як решта 45% – у кримінальних злочинах.

Також повідомляється, що понад десять обвинувачених подали прохання про пом’якшення вироку, яке може призвести до скорочення терміну їхнього ув’язнення або повного звільнення.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після складення присяги 47-м президентом США Дональд Трамп анонсував серію президентських указів, які, за його словами, є «революцією здорового глузду».

Дональд Трамп у перший день свого президентства підписав кілька указів.

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