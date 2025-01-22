У Дніпрі затримали законспірованого агента ФСБ – ним виявився місцевий адвокат

СБУ затримала адвоката, який здавав позиції ЗСУ та коригував ракетні удари по Дніпру.

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила та затримала одного з найзаконспірованіших агентів ФСБ на Дніпропетровщині. Ним виявився відомий місцевий адвокат, який передавав ворогу інформацію про місця зберігання озброєння ЗСУ, коригував ракетні удари та виправдовував агресію РФ. Про це повідомили в СБУ та Офісі Генерального проркурора.

За даними слідства, адвокат підтримував контакти з посадовцем так званої «районної адміністрації» на тимчасово окупованій території Криму, який співпрацює з ФСБ. Через месенджер Telegram підозрюваний передавав дані про об’єкти військової та критичної інфраструктури, а також повідомляв про наслідки російських ракетних атак.

Зокрема, у грудні 2023 року за його інформацією ворог завдав ракетного удару стратегічними крилатими ракетами «Х-101» по Дніпру. Унаслідок атаки пошкоджено кілька об’єктів інфраструктури, загинули 6 людей, ще 30 отримали поранення.

Затримання відбулося на пункті пропуску «Краківець», коли адвокат намагався втекти за кордон. Йому висунуто підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111);

змова для вчинення злочину (ч. 2 ст. 28);

виправдовування збройної агресії РФ (ч. 2 ст. 436-2).

Наразі адвокат перебуває під вартою. Розслідування триває, щоб встановити всі обставини його співпраці з ворогом.

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