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У Дніпрі затримали законспірованого агента ФСБ – ним виявився місцевий адвокат

11:30, 22 січня 2025
СБУ затримала адвоката, який здавав позиції ЗСУ та коригував ракетні удари по Дніпру.
У Дніпрі затримали законспірованого агента ФСБ – ним виявився місцевий адвокат
Фото: СБУ
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Служба безпеки України викрила та затримала одного з найзаконспірованіших агентів ФСБ на Дніпропетровщині. Ним виявився відомий місцевий адвокат, який передавав ворогу інформацію про місця зберігання озброєння ЗСУ, коригував ракетні удари та виправдовував агресію РФ. Про це повідомили в СБУ та Офісі Генерального проркурора.

За даними слідства, адвокат підтримував контакти з посадовцем так званої «районної адміністрації» на тимчасово окупованій території Криму, який співпрацює з ФСБ. Через месенджер Telegram підозрюваний передавав дані про об’єкти військової та критичної інфраструктури, а також повідомляв про наслідки російських ракетних атак.

Зокрема, у грудні 2023 року за його інформацією ворог завдав ракетного удару стратегічними крилатими ракетами «Х-101» по Дніпру. Унаслідок атаки пошкоджено кілька об’єктів інфраструктури, загинули 6 людей, ще 30 отримали поранення.

Затримання відбулося на пункті пропуску «Краківець», коли адвокат намагався втекти за кордон. Йому висунуто підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • державна зрада в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111);
  • змова для вчинення злочину (ч. 2 ст. 28);
  • виправдовування збройної агресії РФ (ч. 2 ст. 436-2).

Наразі адвокат перебуває під вартою. Розслідування триває, щоб встановити всі обставини його співпраці з ворогом.

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СБУ ЗСУ Дніпро

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