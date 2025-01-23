В Дії снова заработали услуги єОселя и смена места жительства

В Дії возобновили работу еще две услуги.

Услуги єОселя и смена места жительства снова работают в Дії. Об этом сообщил Вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Также он напомнил, как работают сервисы.

єОселя

Оформляйте льготную ипотеку под 7% или 3%, если относитесь к определенным категориям. Также снизили первый взнос молодежи до 26 лет. Подавайте заявление сразу в несколько банков с Дією.

Смена места жительства

Сменить место жительства снова можно без очередей и бумаг – прямо в телефоне. Подаете заявку – и, если регистрируетесь в собственном жилье или в жилье с одним собственником, информация в реестр попадет автоматически. Услуга доступна для женщин, детей и мужчин непризывного возраста.

Ранее в Дію вернули актовые записи, услуги ФЛП, бронирование и другие документы.

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